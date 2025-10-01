Director de Companii
Imprint
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Inginer Software

  • Toate salariile Inginer Software

  • New York City Area

Imprint Inginer Software Salarii în New York City Area

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in New York City Area la Imprint totalizează $171K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Imprint. Ultima actualizare: 10/1/2025

Pachetul Median
company icon
Imprint
Software Engineer
New York, NY
Total pe an
$171K
Nivel
L3
Salariu de bază
$160K
Stock (/yr)
$1.4K
Bonus
$10K
Ani în companie
1 An
Ani experiență
2 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Imprint?

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile
Salarii de Stagiu

Contribuie

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Inginer Software oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Inginer Software ve společnosti Imprint in New York City Area představuje roční celkovou odměnu $236,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Imprint pro pozici Inginer Software in New York City Area je $166,373.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Imprint

Companii Similare

  • Snap
  • Stripe
  • Netflix
  • SoFi
  • LinkedIn
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse