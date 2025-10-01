Director de Companii
Impossible Foods Inginer Chimist Salarii în San Francisco Bay Area

Compensația totală medie pentru Inginer Chimist in San Francisco Bay Area la Impossible Foods variază de la $177K la $259K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Impossible Foods. Ultima actualizare: 10/1/2025

Compensația Totală Medie

$204K - $232K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$177K$204K$232K$259K
Interval Comun
Interval Posibil

$160K

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
Options

La Impossible Foods, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)



Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a Inginer Chimist at Impossible Foods in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $258,538. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Impossible Foods for the Inginer Chimist role in San Francisco Bay Area is $177,471.

