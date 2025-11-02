Impossible Foods Manager Operațiuni de Afaceri Salarii

Compensația totală medie pentru Manager Operațiuni de Afaceri la Impossible Foods variază de la $140K la $196K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Impossible Foods. Ultima actualizare: 11/2/2025

Compensația Totală Medie $152K - $177K United States Interval Comun Interval Posibil $140K $152K $177K $196K Interval Comun Interval Posibil

Program de Vesting Principal 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Tip Acțiuni Options La Impossible Foods, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani: 25 % se dobândește în 1st - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 2nd - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 3rd - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 4th - AN ( 25.00 % anual )

Care este calendarul de dobândire la Impossible Foods ?

