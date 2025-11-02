Imply Designer de Produs Salarii

Compensația totală medie pentru Designer de Produs in United States la Imply variază de la $147K la $213K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Imply. Ultima actualizare: 11/2/2025

Compensația Totală Medie $167K - $194K United States Interval Comun Interval Posibil $147K $167K $194K $213K Interval Comun Interval Posibil

Program de Vesting Principal 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 La Imply, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani: 25 % se dobândește în 1st - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 2nd - AN ( 2.08 % lunar )

25 % se dobândește în 3rd - AN ( 2.08 % lunar )

25 % se dobândește în 4th - AN ( 2.08 % lunar )

Care este calendarul de dobândire la Imply ?

