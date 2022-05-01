Imperva Salarii

Salariul de la Imperva variază de la $64,000 în compensație totală pe an pentru un Analist Securitate Cibernetică la nivelul inferior până la $217,080 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Imperva . Ultima actualizare: 9/13/2025