Imperva Salarii

Salariul de la Imperva variază de la $64,000 în compensație totală pe an pentru un Analist Securitate Cibernetică la nivelul inferior până la $217,080 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Imperva. Ultima actualizare: 9/13/2025

$160K

Inginer Software
Median $117K
Servicii Clienți
$161K
Operațiuni Marketing
$189K

Designer de Produs
$141K
Manager de Produs
$217K
Inginer de Vânzări
$209K
Analist Securitate Cibernetică
$64K
Manager Inginerie Software
$135K
Arhitect de Soluții
$132K
Întrebări frecvente

El puesto con mayor remuneración reportado en Imperva es Manager de Produs at the Common Range Average level con una compensación total anual de $217,080. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Imperva es $141,158.

