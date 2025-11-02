Director de Companii
Imperial Brands PLC
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
Imperial Brands PLC Marketing Salarii

Compensația totală medie pentru Marketing in Taiwan la Imperial Brands PLC variază de la NT$1.08M la NT$1.5M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Imperial Brands PLC. Ultima actualizare: 11/2/2025

Compensația Totală Medie

NT$1.15M - NT$1.36M
Taiwan
Interval Comun
Interval Posibil
NT$1.08MNT$1.15MNT$1.36MNT$1.5M
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Imperial Brands PLC?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Marketing la Imperial Brands PLC in Taiwan ajunge la o compensație totală anuală de NT$1,499,950. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Imperial Brands PLC pentru rolul de Marketing in Taiwan este NT$1,076,887.

