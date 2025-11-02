Director de Companii
Imperial Brands PLC
Imperial Brands PLC Analist Financiar Salarii

Compensația totală medie pentru Analist Financiar in Poland la Imperial Brands PLC variază de la PLN 73.6K la PLN 103K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Imperial Brands PLC. Ultima actualizare: 11/2/2025

Compensația Totală Medie

PLN 79.7K - PLN 92.7K
Poland
Interval Comun
Interval Posibil
PLN 73.6KPLN 79.7KPLN 92.7KPLN 103K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Imperial Brands PLC?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Analist Financiar la Imperial Brands PLC in Poland ajunge la o compensație totală anuală de PLN 103,078. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Imperial Brands PLC pentru rolul de Analist Financiar in Poland este PLN 73,627.

