Compensația totală medie pentru Analist de Afaceri in Germany la ImmoScout24 variază de la €52.8K la €72K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la ImmoScout24. Ultima actualizare: 12/6/2025

Compensația Totală Medie

$65.1K - $78.7K
Germany
Interval Comun
Interval Posibil
$60.8K$65.1K$78.7K$83K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la ImmoScout24?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Analist de Afaceri la ImmoScout24 in Germany ajunge la o compensație totală anuală de €72,011. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la ImmoScout24 pentru rolul de Analist de Afaceri in Germany este €52,767.

Alte Resurse

