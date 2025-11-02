Director de Companii
Compensația totală medie pentru Inginer Software in Australia la Immersive Labs variază de la A$129K la A$177K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Immersive Labs. Ultima actualizare: 11/2/2025

Compensația Totală Medie

A$140K - A$166K
Australia
Interval Comun
Interval Posibil
A$129KA$140KA$166KA$177K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Immersive Labs?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Immersive Labs in Australia ajunge la o compensație totală anuală de A$176,870. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Immersive Labs pentru rolul de Inginer Software in Australia este A$129,192.

