Immersive Labs Salarii

Salariul de la Immersive Labs variază de la $55,900 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $106,693 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Immersive Labs . Ultima actualizare: 11/25/2025