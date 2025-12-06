Director de Companii
IMI Critical Engineering
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Analist Financiar

  • Toate salariile Analist Financiar

IMI Critical Engineering Analist Financiar Salarii

Compensația totală medie pentru Analist Financiar in United Kingdom la IMI Critical Engineering variază de la £84.3K la £120K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la IMI Critical Engineering. Ultima actualizare: 12/6/2025

Compensația Totală Medie

$130K - $152K
United Kingdom
Interval Comun
Interval Posibil
$113K$130K$152K$162K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Analist Financiar contribuțiis la IMI Critical Engineering pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău


Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la IMI Critical Engineering?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Analist Financiar oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Analist Financiar la IMI Critical Engineering in United Kingdom ajunge la o compensație totală anuală de £120,248. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la IMI Critical Engineering pentru rolul de Analist Financiar in United Kingdom este £84,276.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru IMI Critical Engineering

Companii Similare

  • Roblox
  • Microsoft
  • PayPal
  • Airbnb
  • Intuit
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/imi-critical-engineering/salaries/financial-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.