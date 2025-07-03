Director de Companii
IMG Academy
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

IMG Academy Salarii

Salariul median al IMG Academy este $236,175 pentru un Manager Design Produs . Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la IMG Academy. Ultima actualizare: 11/21/2025

Manager Design Produs
$236K
Rolul cu cea mai mare plată raportată la IMG Academy este Manager Design Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $236,175. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la IMG Academy este $236,175.

Alte Resurse

