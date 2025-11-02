Director de Companii
Compensația totală medie pentru Manager de Produs in India la iMerit Technology variază de la ₹3.27M la ₹4.65M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la iMerit Technology. Ultima actualizare: 11/2/2025

Compensația Totală Medie

₹3.71M - ₹4.22M
India
Interval Comun
Interval Posibil
₹3.27M₹3.71M₹4.22M₹4.65M
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la iMerit Technology?

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager de Produs la iMerit Technology in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹4,651,797. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la iMerit Technology pentru rolul de Manager de Produs in India este ₹3,272,027.

