iMerit Technology Salarii

Salariul de la iMerit Technology variază de la $11,651 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $94,525 pentru un Manager de Proiect la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la iMerit Technology . Ultima actualizare: 11/25/2025