Compensația totală medie pentru Manager de Produs in Canada la iLobby variază de la CA$118K la CA$166K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la iLobby. Ultima actualizare: 12/6/2025

Compensația Totală Medie

$93K - $108K
Canada
Interval Comun
Interval Posibil
$85.9K$93K$108K$120K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Manager de Produs contribuțiis la iLobby pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager de Produs la iLobby in Canada ajunge la o compensație totală anuală de CA$165,519. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la iLobby pentru rolul de Manager de Produs in Canada este CA$118,228.

