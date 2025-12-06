Compensația pentru Inginer Software in United States la Illumina variază de la $105K pe year pentru P1 la $249K pe year pentru P6. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $193K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Illumina. Ultima actualizare: 12/6/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
P1
$105K
$96.8K
$7.3K
$1.2K
P2
$139K
$118K
$16.4K
$4.6K
P3
$185K
$155K
$25.2K
$5K
P4
$210K
$180K
$18.6K
$11.2K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Illumina, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)
