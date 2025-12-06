Director de Companii
Illumina
Illumina Designer Industrial Salarii

Compensația totală medie pentru Designer Industrial in United States la Illumina variază de la $149K la $213K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Illumina. Ultima actualizare: 12/6/2025

Compensația Totală Medie

$171K - $200K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$149K$171K$200K$213K
Interval Comun
Interval Posibil

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Illumina, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Designer Industrial la Illumina in United States ajunge la o compensație totală anuală de $212,940. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Illumina pentru rolul de Designer Industrial in United States este $149,240.

Alte Resurse

