Compensația pentru Specialist în Știința Datelor in United States la Illumina variază de la $160K pe year pentru P1 la $210K pe year pentru P4. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $210K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Illumina. Ultima actualizare: 12/6/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
P1
$160K
$138K
$14.2K
$7.5K
P2
$161K
$124K
$24.5K
$12.6K
P3
$186K
$161K
$14.5K
$10.8K
P4
$210K
$168K
$32.8K
$9K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Illumina, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)
