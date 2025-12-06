Director de Companii
Illumina
  • Salarii
  • Manager Știința Datelor

  • Toate salariile Manager Știința Datelor

Illumina Manager Știința Datelor Salarii

Pachetul median de compensație pentru Manager Știința Datelor in United States la Illumina totalizează $260K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Illumina. Ultima actualizare: 12/6/2025

Pachetul Median
company icon
Illumina
Director
San Francisco, CA
Total pe an
$260K
Nivel
-
Salariu de bază
$260K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Ani în companie
6 Ani
Ani experiență
10 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Illumina?
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Illumina, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Știința Datelor la Illumina in United States ajunge la o compensație totală anuală de $317,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Illumina pentru rolul de Manager Știința Datelor in United States este $260,000.

Alte Resurse

