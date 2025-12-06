Director de Companii
IHS Markit
  • Salarii
  • Manager Inginerie Software

  • Toate salariile Manager Inginerie Software

IHS Markit Manager Inginerie Software Salarii

Pachetul median de compensație pentru Manager Inginerie Software in United States la IHS Markit totalizează $235K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la IHS Markit. Ultima actualizare: 12/6/2025

Pachetul Median
company icon
IHS Markit
Software Engineering Principal
New York, NY
Total pe an
$235K
Nivel
L7
Salariu de bază
$185K
Stock (/yr)
$35K
Bonus
$15K
Ani în companie
18 Ani
Ani experiență
25 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la IHS Markit?
Ultimele trimiteri de salarii
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Inginerie Software la IHS Markit in United States ajunge la o compensație totală anuală de $295,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la IHS Markit pentru rolul de Manager Inginerie Software in United States este $208,000.

Alte Resurse

