Compensația totală medie pentru Recrutor in Malaysia la IHS Markit variază de la MYR 47.4K la MYR 64.7K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la IHS Markit. Ultima actualizare: 12/6/2025

Compensația Totală Medie

$12.2K - $14.7K
Malaysia
Interval Comun
Interval Posibil
$11.4K$12.2K$14.7K$15.5K
Interval Comun
Interval Posibil

Contribuie
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Recrutor la IHS Markit in Malaysia ajunge la o compensație totală anuală de MYR 64,660. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la IHS Markit pentru rolul de Recrutor in Malaysia este MYR 47,380.

