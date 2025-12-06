Director de Companii
Compensația totală medie pentru Manager Design Produs in United States la IHS Markit variază de la $99.6K la $145K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la IHS Markit. Ultima actualizare: 12/6/2025

Compensația Totală Medie

$114K - $130K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$99.6K$114K$130K$145K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la IHS Markit?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Design Produs la IHS Markit in United States ajunge la o compensație totală anuală de $145,140. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la IHS Markit pentru rolul de Manager Design Produs in United States este $99,630.

