Director de Companii
iHerb
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Resurse Umane

  • Toate salariile Resurse Umane

iHerb Resurse Umane Salarii

Compensația totală medie pentru Resurse Umane in United States la iHerb variază de la $286K la $390K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la iHerb. Ultima actualizare: 12/6/2025

Compensația Totală Medie

$306K - $370K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$286K$306K$370K$390K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Resurse Umane contribuțiis la iHerb pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău


Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la iHerb?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Resurse Umane oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Resurse Umane la iHerb in United States ajunge la o compensație totală anuală de $389,760. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la iHerb pentru rolul de Resurse Umane in United States este $285,600.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru iHerb

Companii Similare

  • Faire
  • Staples
  • REI
  • Drizly
  • Total Wine & More
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/iherb/salaries/human-resources.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.