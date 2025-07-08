Director de Companii
Idp Education
Idp Education Salarii

Salariul de la Idp Education variază de la $5,016 în compensație totală pe an pentru un Vânzări la nivelul inferior până la $160,464 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Idp Education. Ultima actualizare: 11/24/2025

Inginer Software
Median $7.5K
Asistent Administrativ
$38.1K
Specialist în Știința Datelor
$98.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

67 30
67 30
Marketing
$62.2K
Designer de Produs
$66.1K
Manager de Produs
$160K
Vânzări
$5K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Idp Education este Manager de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $160,464. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Idp Education este $62,239.

