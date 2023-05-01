Director de Companii
ICON
ICON Salarii

Salariul de la ICON variază de la $94,097 în compensație totală pe an pentru un Manager de Proiect la nivelul inferior până la $173,400 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la ICON. Ultima actualizare: 10/17/2025

Inginer de Control
$136K
Data Scientist
$119K
Inginer Mecanic
$129K

Designer de Produs
$119K
Manager de Produs
$173K
Manager de Proiect
$94.1K
Inginer Software
$114K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la ICON este Manager de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $173,400. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la ICON este $119,400.

