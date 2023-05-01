ICON Salarii

Salariul de la ICON variază de la $94,097 în compensație totală pe an pentru un Manager de Proiect la nivelul inferior până la $173,400 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la ICON . Ultima actualizare: 10/17/2025