Director de Companii
iCIMS
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

iCIMS Salarii

Salariul de la iCIMS variază de la $79,600 în compensație totală pe an pentru un Recrutor la nivelul inferior până la $178,000 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la iCIMS. Ultima actualizare: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Inginer Software
Software Engineer $106K
Senior Software Engineer $125K
Principal Software Engineer $178K

Inginer Software Full-Stack

Designer de Produs
Median $110K
Manager Inginerie Software
Median $160K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Data Scientist
$102K
Manager de Produs
$130K
Recrutor
$79.6K
Manager Program Tehnic
$153K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la iCIMS este Inginer Software at the Principal Software Engineer level cu o compensație totală anuală de $178,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la iCIMS este $124,950.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru iCIMS

Companii Similare

  • Arctic Wolf
  • Joyent
  • SAS
  • Point of Rental
  • Intercom
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse