iCIMS Salarii

Salariul de la iCIMS variază de la $79,600 în compensație totală pe an pentru un Recrutor la nivelul inferior până la $178,000 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la iCIMS . Ultima actualizare: 10/17/2025