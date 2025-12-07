Director de Companii
Compensația totală medie pentru Designer de Produs in Serbia la HypeAuditor variază de la $36.6K la $50.1K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la HypeAuditor. Ultima actualizare: 12/7/2025

Compensația Totală Medie

$39.7K - $47.1K
Serbia
Interval Comun
Interval Posibil
$36.6K$39.7K$47.1K$50.1K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la HypeAuditor?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Designer de Produs la HypeAuditor in Serbia ajunge la o compensație totală anuală de $50,111. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la HypeAuditor pentru rolul de Designer de Produs in Serbia este $36,603.

Alte Resurse

