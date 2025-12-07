Director de Companii
Compensația totală medie pentru Designer de Produs in United States la Hyatt Hotels variază de la $124K la $169K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Hyatt Hotels. Ultima actualizare: 12/7/2025

Compensația Totală Medie

$132K - $160K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$124K$132K$160K$169K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Hyatt Hotels?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Designer de Produs la Hyatt Hotels in United States ajunge la o compensație totală anuală de $168,896. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Hyatt Hotels pentru rolul de Designer de Produs in United States este $123,760.

Alte Resurse

