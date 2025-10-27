Director de Companii
Husqvarna Group
Husqvarna Group Inginer Software Salarii

Compensația totală medie pentru Inginer Software in Sweden la Husqvarna Group variază de la SEK 389K la SEK 530K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Husqvarna Group. Ultima actualizare: 10/27/2025

Compensația Totală Medie

SEK 416K - SEK 503K
Sweden
Interval Comun
Interval Posibil
SEK 389KSEK 416KSEK 503KSEK 530K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Husqvarna Group?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Husqvarna Group in Sweden ajunge la o compensație totală anuală de SEK 530,279. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Husqvarna Group pentru rolul de Inginer Software in Sweden este SEK 388,566.

