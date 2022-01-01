Director de Companii
Huntington National Bank Salarii

Salariul de la Huntington National Bank variază de la $64,675 în compensație totală pe an pentru un Analist de Date la nivelul inferior până la $200,400 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Huntington National Bank. Ultima actualizare: 9/4/2025

$160K

Inginer Software
Median $91.5K

Inginer Software Backend

Data Scientist
Median $105K
Designer de Produs
Median $138K

Tehnolog Informațional (IT)
Median $128K
Manager Inginerie Software
Median $200K
Analist de Afaceri
$89.6K
Analist de Date
$64.7K
Analist Financiar
$88.6K
Consultant în Management
$129K
Manager de Produs
$137K
Manager de Proiect
$73K
Vânzări
$194K
Analist Securitate Cibernetică
$166K
Arhitect de Soluții
$139K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Huntington National Bank este Manager Inginerie Software cu o compensație totală anuală de $200,400. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Huntington National Bank este $128,183.

Alte Resurse