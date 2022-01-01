Huntington National Bank Salarii

Salariul de la Huntington National Bank variază de la $64,675 în compensație totală pe an pentru un Analist de Date la nivelul inferior până la $200,400 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Huntington National Bank . Ultima actualizare: 9/4/2025