Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Brazil la Hotel Engine totalizează R$552K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Hotel Engine. Ultima actualizare: 11/2/2025

Pachetul Median
company icon
Hotel Engine
Data Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Total pe an
R$552K
Nivel
L3
Salariu de bază
R$552K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$0
Ani în companie
1 An
Ani experiență
7 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Hotel Engine?
Block logo
+R$320K
Robinhood logo
+R$491K
Stripe logo
+R$110K
Datadog logo
+R$193K
Verily logo
+R$121K
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Salarii de Stagiu

Contribuie

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Hotel Engine in Brazil ajunge la o compensație totală anuală de R$623,308. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Hotel Engine pentru rolul de Inginer Software in Brazil este R$551,600.

Alte Resurse