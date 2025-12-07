Director de Companii
Hook
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Recrutor

  • Toate salariile Recrutor

Hook Recrutor Salarii

Compensația totală medie pentru Recrutor in United States la Hook variază de la $106K la $149K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Hook. Ultima actualizare: 12/7/2025

Compensația Totală Medie

$115K - $134K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$106K$115K$134K$149K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Recrutor contribuțiis la Hook pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău


Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la Hook?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Recrutor oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Recrutor la Hook in United States ajunge la o compensație totală anuală de $148,750. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Hook pentru rolul de Recrutor in United States este $106,250.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Hook

Companii Similare

  • Fetch Rewards
  • doxo
  • Land O'Lakes
  • Insight Global
  • Flyhomes
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/hook/salaries/recruiter.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.