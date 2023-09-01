Hitachi Solutions Salarii

Salariul de la Hitachi Solutions variază de la $21,302 în compensație totală pe an pentru un Servicii Clienți la nivelul inferior până la $165,825 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Hitachi Solutions . Ultima actualizare: 11/21/2025