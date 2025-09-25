Director de Companii
Compensația totală medie pentru Inginer Electrician in Germany la Hitachi Rail Sts variază de la €64.3K la €93.7K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Hitachi Rail Sts. Ultima actualizare: 9/25/2025

Compensația Totală Medie

€73.9K - €84.2K
Germany
Interval Comun
Interval Posibil
€64.3K€73.9K€84.2K€93.7K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Hitachi Rail Sts?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Electrician la Hitachi Rail Sts in Germany ajunge la o compensație totală anuală de €93,717. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Hitachi Rail Sts pentru rolul de Inginer Electrician in Germany este €64,331.

