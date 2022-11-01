Hiscox Salarii

Salariul de la Hiscox variază de la $30,979 în compensație totală pe an pentru un Analist de Afaceri la nivelul inferior până la $238,342 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Hiscox . Ultima actualizare: 11/21/2025