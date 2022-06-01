Director de Companii
HireVue
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

HireVue Salarii

Salariul de la HireVue variază de la $57,710 în compensație totală pe an pentru un Vânzări la nivelul inferior până la $175,120 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la HireVue. Ultima actualizare: 9/5/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Data Scientist
$160K
Operațiuni Marketing
$90.5K
Vânzări
$57.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Inginer Software
$175K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la HireVue este Inginer Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $175,120. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la HireVue este $125,373.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru HireVue

Companii Similare

  • Dropbox
  • Stripe
  • Pinterest
  • Tesla
  • Coinbase
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse