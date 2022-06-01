HireVue Salarii

Salariul de la HireVue variază de la $57,710 în compensație totală pe an pentru un Vânzări la nivelul inferior până la $175,120 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la HireVue . Ultima actualizare: 9/5/2025