Compensația totală medie pentru Manager Inginerie Software in United States la Hipcamp variază de la $740K la $1.07M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Hipcamp. Ultima actualizare: 10/27/2025

Compensația Totală Medie

$840K - $975K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$740K$840K$975K$1.07M
Interval Comun
Interval Posibil

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Inginerie Software la Hipcamp in United States ajunge la o compensație totală anuală de $1,074,570. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Hipcamp pentru rolul de Manager Inginerie Software in United States este $740,460.

