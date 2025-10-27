Director de Companii
Hipcamp
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Inginer Software

  • Toate salariile Inginer Software

Hipcamp Inginer Software Salarii

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in United States la Hipcamp totalizează $170K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Hipcamp. Ultima actualizare: 10/27/2025

Pachetul Median
company icon
Hipcamp
Software Engineer
South Lake Tahoe, CA
Total pe an
$170K
Nivel
Senior
Salariu de bază
$170K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Ani în companie
1 An
Ani experiență
7 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Hipcamp?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile
Salarii de Stagiu

Contribuie

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Inginer Software oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Hipcamp in United States ajunge la o compensație totală anuală de $253,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Hipcamp pentru rolul de Inginer Software in United States este $165,000.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Hipcamp

Companii Similare

  • SeatGeek
  • Upgrade
  • Papa
  • Yapstone
  • Rally Health
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse