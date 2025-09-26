Director de Companii
Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Canada la HiMama totalizează CA$145K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la HiMama. Ultima actualizare: 9/26/2025

Pachetul Median
company icon
HiMama
Software Engineer
Toronto, ON, Canada
Total pe an
CA$145K
Nivel
Senior Software Engineer
Salariu de bază
CA$145K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Ani în companie
2-4 Ani
Ani experiență
11+ Ani
Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Salarii de Stagiu

Contribuie

Funcții incluse

Adaugă funcție nouă

Inginer Software Full-Stack

Întrebări frecvente

HiMama in Canada의 Inginer Software에 대해 보고된 최고 급여 패키지는 연간 총 보상 CA$168,899입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
HiMama의 Inginer Software 직무 in Canada에 대해 보고된 연간 총 보상의 중간값은 CA$145,481입니다.

