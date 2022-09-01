Directorul Companiilor
Hightouch

Hightouch Salarii

Intervalul salarial Hightouch variază de la $176,400 în compensație totală anuală pentru Manager de Științe de Date la capătul de jos la $306,000 pentru Vânzări la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Hightouch. Ultima actualizare: 8/20/2025

$160K

Primește Plata, Nu Fii Manipulat

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+).Obține salariul negociat sau a ta revizuire CV de către experți reali - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer de Software
Median $190K
Manager de Științe de Date
$176K
Vânzări
$306K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Inginer de Vânzări
$229K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Hightouch, Granturi de acțiuni/equity sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

10 years post-termination exercise window.

Ai o întrebare? Întreabă comunitatea.

Vizitează comunitatea Levels.fyi pentru a interacționa cu angajații din diverse companii, să primești sfaturi de carieră și multe altele.

Vizitează Acum!

Întrebări Frecvente

Den högst betalande rollen som rapporterats på Hightouch är Vânzări at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $306,000. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Hightouch är $209,733.

Joburi Recomandate

    Nu s-au găsit joburi recomandate pentru Hightouch

Companii Asoc

  • Microsoft
  • Netflix
  • DoorDash
  • Roblox
  • Databricks
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse