Director de Companii
Highnote
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Designer de Produs

  • Toate salariile Designer de Produs

Highnote Designer de Produs Salarii

Compensația totală medie pentru Designer de Produs in United States la Highnote variază de la $121K la $172K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Highnote. Ultima actualizare: 9/25/2025

Compensația Totală Medie

$138K - $162K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$121K$138K$162K$172K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 2 încă Designer de Produs contribuțiis la Highnote pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.


Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la Highnote?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Designer de Produs oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Designer de Produs w Highnote in United States wynosi rocznie $171,990. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Highnote dla stanowiska Designer de Produs in United States wynosi $120,540.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Highnote

Companii Similare

  • Roblox
  • Coinbase
  • Snap
  • Airbnb
  • Intuit
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse