Director de Companii
H.I.G. Capital
H.I.G. Capital Capitalist de Risc Salarii

Compensația totală medie pentru Capitalist de Risc in United States la H.I.G. Capital variază de la $202K la $276K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la H.I.G. Capital. Ultima actualizare: 9/26/2025

Compensația Totală Medie

$218K - $259K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$202K$218K$259K$276K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la H.I.G. Capital?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Capitalist de Risc la H.I.G. Capital in United States ajunge la o compensație totală anuală de $276,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la H.I.G. Capital pentru rolul de Capitalist de Risc in United States este $201,600.

