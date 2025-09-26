Director de Companii
H.I.G. Capital
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Analist de Afaceri

  • Toate salariile Analist de Afaceri

H.I.G. Capital Analist de Afaceri Salarii

Compensația totală medie pentru Analist de Afaceri in Italy la H.I.G. Capital variază de la €18.6K la €27.1K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la H.I.G. Capital. Ultima actualizare: 9/26/2025

Compensația Totală Medie

€21.4K - €24.3K
Italy
Interval Comun
Interval Posibil
€18.6K€21.4K€24.3K€27.1K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Analist de Afaceri contribuțiis la H.I.G. Capital pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

€143K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de €26.8K+ (uneori €268K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.


Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la H.I.G. Capital?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Analist de Afaceri oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

ለAnalist de Afaceri በH.I.G. Capital in Italy የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ፓኬጅ የ€27,104 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ደርሷል። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በH.I.G. Capital ለAnalist de Afaceri ሚና in Italy የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ €18,605 ነው።

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru H.I.G. Capital

Companii Similare

  • SoFi
  • DoorDash
  • PayPal
  • Pinterest
  • LinkedIn
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse