Compensația totală medie pentru Manager Operațiuni de Afaceri la H.I.G. Capital variază de la €53.2K la €76K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la H.I.G. Capital. Ultima actualizare: 9/26/2025

Compensația Totală Medie

€61K - €71.4K
France
Interval Comun
Interval Posibil
€53.2K€61K€71.4K€76K
Interval Comun
Interval Posibil

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Operațiuni de Afaceri la H.I.G. Capital ajunge la o compensație totală anuală de €75,973. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la H.I.G. Capital pentru rolul de Manager Operațiuni de Afaceri este €53,246.

