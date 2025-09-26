Director de Companii
H.I.G. Capital
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Asistent Administrativ

  • Toate salariile Asistent Administrativ

H.I.G. Capital Asistent Administrativ Salarii

Compensația totală medie pentru Asistent Administrativ in United States la H.I.G. Capital variază de la $67.7K la $96.5K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la H.I.G. Capital. Ultima actualizare: 9/26/2025

Compensația Totală Medie

$77.6K - $90.8K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$67.7K$77.6K$90.8K$96.5K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Asistent Administrativ contribuțiis la H.I.G. Capital pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.


Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la H.I.G. Capital?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Asistent Administrativ oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a Asistent Administrativ at H.I.G. Capital in United States sits at a yearly total compensation of $96,525. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at H.I.G. Capital for the Asistent Administrativ role in United States is $67,650.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru H.I.G. Capital

Companii Similare

  • Stripe
  • Pinterest
  • Snap
  • Facebook
  • DoorDash
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse