HGS Salarii

Salariul de la HGS variază de la $80,400 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $160,800 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la HGS . Ultima actualizare: 9/11/2025