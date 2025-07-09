Directorul Companiilor
HeyJobs Salarii

Intervalul salarial HeyJobs variază de la $60,504 în compensație totală anuală pentru Manager de Produs la capătul de jos la $92,188 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai HeyJobs. Ultima actualizare: 8/19/2025

$160K

Inginer de Software
Median $81.3K

Inginer de software full-stack

Manager de Produs
Median $60.5K
Marketing
$70.2K

Manager de Inginerie Software
$92.2K
Întrebări Frecvente

The highest paying role reported at HeyJobs is Manager de Inginerie Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $92,188. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at HeyJobs is $75,723.

Alte Resurse