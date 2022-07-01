Director de Companii
Heyday
Heyday Salarii

Salariul de la Heyday variază de la $56,511 în compensație totală pe an pentru un Data Scientist in India la nivelul inferior până la $201,000 pentru un Inginer Software in United States la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Heyday. Ultima actualizare: 9/10/2025

$160K

Operațiuni de Afaceri
$136K
Analist de Afaceri
$197K
Data Scientist
$56.5K

Manager de Produs
$184K
Recrutor
$191K
Inginer Software
$201K
Întrebări frecvente

El puesto con mayor remuneración reportado en Heyday es Inginer Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $201,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Heyday es $187,275.

