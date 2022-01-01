Hexaware Technologies Salarii

Director de Companii
Salariul de la Hexaware Technologies variază de la $3,616 în compensație totală pe an pentru un Contabil la nivelul inferior până la $273,625 pentru un Manager Program Tehnic la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Hexaware Technologies. Ultima actualizare: 9/10/2025

$160K

Inginer Software
Median $7.2K

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Arhitect de Soluții
Median $122K
Contabil
$3.6K

Operațiuni de Afaceri
$5.3K
Analist de Afaceri
$7.3K
Servicii Clienți
$5.4K
Analist de Date
$21.8K
Data Scientist
$10.1K
Analist Financiar
$15.6K
Tehnolog Informațional (IT)
$79.7K
Marketing
$7.5K
Manager de Produs
$98.5K
Manager de Proiect
$121K
Manager Inginerie Software
$31.3K
Manager Program Tehnic
$274K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Hexaware Technologies este Manager Program Tehnic at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $273,625. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Hexaware Technologies este $15,635.

