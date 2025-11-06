Compensația pentru Inginer Software in Poland la HERE Technologies variază de la PLN 165K pe year pentru L6 la PLN 320K pe year pentru L8. Pachetul median de compensație pe year in Poland totalizează PLN 201K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la HERE Technologies. Ultima actualizare: 11/6/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN 165K
PLN 157K
PLN 0
PLN 7.6K
L7
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L8
PLN 320K
PLN 320K
PLN 0
PLN 0
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
